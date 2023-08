Trasforma casa in un b&b (abusivo), il tetto crolla in testa ai turisti

Vacanza da dimenticare per una donna lombarda che voleva trascorrere qualche giorno a Lampedusa. Una parte del tetto della casa presa in affitto sull'isola è crollata e lei è rimasta ferita. L'incidente ha fatto scattare i controlli sulla struttura che è risultata abusiva. A riportare la vicenda è AgrigentoNotizie.

Non era la prima volta che la turista, 56enne di Viadana (Mantova), affittava una casa a Lampedusa. Da 20 anni l'isoletta dell'Agrigentino è per lei una tappa fissa. Invece di andare nella struttura di sempre, ha optato per un appartamentino da poco oggetto di lavori di manutenzione. La prima notte, mentre dormiva, un blocco di circa 50 chili si è staccato dal tetto sbriciolandosi e l'ha colpita.

Dopo essersi liberata dalle macerie, è stata proprio la cinquantaseienne a lasciare l'appartamento e chiedere aiuto. La donna ha riportato delle escoriazioni e tre costole incrinate. Ha quindi deciso di tornare a casa ed è stata ricoverata all'ospedale Oglio Po. I carabinieri hanno avviato i controlli sulla struttura che è risultata completamente abusiva. Secondo quanto emerso dai controlli della polizia, l'appartamento era privo di codice identificativo regionale, che è obbligatorio per tutte le strutture ricettive. Essendo una struttura "fantasma", i nominativi degli alloggiati non venivano - anche se è obbligatorio farlo - forniti alla Questura. La proprietaria, una lampedusana, è stata denunciata.

