Donna decapitata trovata nel Po: "Giovane morta da poco"

Mancano ancora pezzi della storia del del corpo di una donna decapitata rinvenuto dentro un borsone da palestra lungo il Po, ma oggi ne sappiamo un po' di più. Dall'autopsia è emerso che si tratterebbe di una donna giovane e dalla carnagione chiara, a cui è stata tagliata la testa. Il corpo ha poi subito mutilazioni in varie parti. La donna era sistemata all’interno di una sacca sportiva di 60x40 centimetri circa, bloccata tra i sassi, vicino al bagnasciuga. Dall’analisi dello stato di decomposizione del cadavere è emerso come il decesso della donna – le cui cause sono ancora da chiarire – sia abbastanza recente.

Gli elementi emersi, quindi, escludono le ipotesi inizialmente e riguardanti alcune donne scomparse nella zona. Tra queste Isabella Noventa, 55 anni, uccisa il 15 gennaio 2016 a Noventa Padovana (Padova) dall’ex fidanzato Freddy Sorgato, con la complicità della sorella e dell’amante, oppure Samira El Attar, 43anni, uccisa dal marito e scomparsa da Stanghella (Padova) il 21 ottobre 2019 e Saman Abbas, la giovane pachistana scomparsa da Novellara (Reggio Emilia) il 30 aprile 2021. Le indagini dei Carabinieri vanno avanti senza escludere alcuna pista, lavorando sulle segnalazioni di donne scomparse nelle ultime settimanenell'area del Po tra Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte.