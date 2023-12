"Bullizzata da calciatori durante lo show": la denuncia della drag queen Tekemaya

Tekemaya bullizzata e umiliata nel corso dl proprio spettacolo a Martano: è la stessa nota drag queen salentina - con in passato anche partecipazioni a programmi televisivi nazionali come "The Voice" - a denunciare l’accaduto in un post sui social dove evidenzia i dettagli. "Da anni faccio questo lavoro e non mi è mai successo di sentirmi umiliata sino a ieri sera. Durante una serata alcuni ragazzi della squadra di calcio Martano (ASD Polisportiva Martius) hanno cominciato a fare i bulli con me".

Tekemaya racconta di essere stata fatta oggetto del lancio di cubetti di ghiaccio, venendo colpita, tra l’altro, violentemente in un occhio, di essere stata derisa e che le sia stata tolta per ben due volte la parrucca: "Loro si divertivano nel farlo – spiega - e soprattutto ridevano nell’umiliarmi, si sentivano forti… ma ciò che mi ha fatto più male è stata l’indifferenza degli altri clienti e anche dei titolari, fatta eccezione per un ragazzo, Giuseppe, un ragazzo buono che ha iniziato a urlare contro di loro che se la ridevano".

"Mi veniva da piangere e mi son sentita male. Vedere che quest’azione partiva proprio da alcuni sportivi che dovrebbero dare esempio non solo in campo ma anche nella vita, perché la partita vera non si gioca in campo, mi ha fatto soffrire e tanto" scrive.

Il sindaco di Martano, Fabio Tarantino, è subito intervenuto stigmatizzando l’accaduto e dicendosi "dispiaciuto, amareggiato e indignato, chiarendo inoltre di essersi messo in contatto con Francesco Bovino (in arte Tekemaya) per esprimere la propria solidarietà e vicinanza e attivato coi diretti interessati per far capire la gravità di quanto è accaduto" Anche la società Asd Polisportiva Martius ha condannato l’accaduto, prendendo le distanze da "comportamenti offensivi e denigratori" e spiegando di voler fare chiarezza sugli accadimenti della serata e risalire ai veri responsabili: "La società, non presente al momento dei fatti – precisa -, sarà pronta a prendere gli opportuni provvedimenti".

Ilaria Ulgharaita, presidente di Arcigay Salento, richiama alle "responsabilità educative" la città e le sue istituzioni in ottica della prevenzione e del contrasto delle azioni di discriminazione e violenza: "Già da anni – spiega -, prevediamo nei nostri progetti, la prevenzione e il contrasto dell'omo-bi-lesbo-trans-afobia nei contesti sportivi, a tutti i livelli, favorendo una cultura del coming out e sostiene i diritti delle persone Lgbtqia+ sportive".