Prima la fuga di gas, poi l'esplosione: crolla una casa

Attimi di paura a Romano Canavese, in provincia di Torino. Una violenta esplosione è avvenuta all'interno di un'abitazione di via Principe Amedeo, ridotta poi a un cumulo di macerie. L'allarme è scattato nella mattina di oggi, giovedì 7 marzo, poco prima dell'ora di pranzo: il boato è stato violentissimo e, secondo le prime informazioni, sarebbe stato provocato da una fuga di gas.

Come conferma TorinoToday, all'interno dell'abitazione vivevano due fratelli. Uno di loro, italiano di 79 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Cto di Torino; non sarebbe in pericolo di vita. L'altro invece è rimasto illeso e in stato di choc. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ivrea e del nucleo investigativo antincendio di Torino e i carabinieri della stazione di Strambino, che indagano sull'accaduto.