Va a correre, non torna più a casa: l'ultima telefonata alla moglie e l'allarme

Sono ore d'angoscia. Di Fabio Ferrari, 55 anni, di casa a Provaglio d'Iseo (Brescia) con la famiglia, non si hanno più notizie da domenica 28 gennaio. L'uomo, escursionista e runner, è partito da Bovegno, in Val Trompia, per una corsa in solitaria in montagna, ma non è più rientrato. Ha parcheggiato la sua auto in paese e ha imboccato i sentieri di montagna, per un allenamento di routine. L'ultima telefonata alla moglie è arrivata verso le 10 di quella mattina, poi il nulla: la donna ha provato ripetutamente a rintracciarlo, ma il suo cellulare risulta staccato.

La moglie ha dato l'allarme e la macchina delle ricerche si è subito messa in moto. Nelle prossime ore le squadre della V delegazione bresciana del Cnsas (corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) saliranno in quota nella zona del monte Muffetto, una montagna della Prealpi bresciane che si trova tra i comuni di Artogne e Bovegno, lungo i tracciati che l'escursionista potrebbe aver intrapreso, "per verificare alcuni percorsi, divenuti primari in seguito al continuo lavoro di analisi e raccolta delle informazioni svolto fino ad ora", fanno sapere dal soccorso alpino. Sul posto sono al lavoro anche i vigili del fuoco.

Ferrari è originario di Provaglio d'Iseo. Ingegnere di professione, è uno sportivo esperto e preparato. A lanciare l'allarme, domenica sera, è stata la moglie preoccupata nel non vederlo rincasare. Il 55enne fa parte della società "Atletica Franciacorta Oxyburn", che ha lanciato un appello su Facebook: "Fabio non rientra a casa e non si hanno più sue notizie! È partito per un'uscita di corsa da Graticelle, frazione di Bovegno: qualcuno lo ha per caso sentito, incontrato o avuto modo di sapere il giro che ha fatto? Ogni informazione è importante! In caso contattate i vigili del fuoco di Brescia al 334.6843570". Oggi le attività di ricerca riprendono in modo intensificato.