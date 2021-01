La festa con nove ragazzi nella villa di campagna non è finita bene

Per festeggiare insieme il Capodanno si erano dati appuntamento in una villa di campagna a Polignano, in provincia di Bari, che avevano raggiunto spostandosi da altri comuni. Ma la giornata, per la comitiva di nove ragazzi, è andata diversamente, perché sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale e i carabinieri, impegnati in specifici controlli sul rispetto delle restrizioni anti covid. Dopo aver identificato ciascun partecipante alla festa (tutti provenienti dal barese), gli agenti hanno verificato che i nove ragazzi avevano raggiunto il luogo dove avevano dato vita ai festeggiamenti con veicoli privati, atteso che la villa in questione non è altrimenti raggiungibile.

La festa con nove ragazzi nella villa di campagna a Polignano a Mare

È stata quindi accertata l’inesistenza di motivazioni che giustificassero la presenza dei ragazzi nel territorio del comune di Polignano a Mare (considerato che il Dpcm del 3 dicembre 2020 “consente gli spostamenti in ingresso ed uscita da e per comuni ricadenti in zona rossa solamente per motivi di lavoro/necessità /salute”, preso atto che l’art. 1, comma 1, del D. L. del 18 dicembre 2020, n° 179, ammette “lo spostamento verso un altro comune in zona rossa, ubicato nella stessa regione, purché presso l’abitazione privata nella disponibilità di persone già conviventi”) e per i giovani è quindi scattata la contestazione delle relative violazioni e l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla disciplina normativa.

A uno dei nove ragazzi è stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per l’ipotesi di reiterazione della violazione delle norme sulla prevenzione della diffusione del coronavirus.