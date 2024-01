"Finisci peggio di Giulia": scatta il braccialetto elettronico per un 22enne

Ha trovato il coraggio di denunciarlo dopo anni di maltrattamenti: botte, insulti, gelosia morbosa, la sottrazione della paghetta. Abusi sfociati persino nel sequestro di persona, durante la notte di Capodanno. Dopo la querela della vittima, di appena 18 anni, il fidanzato 22enne è stato sottoposto a misura cautelare con il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla giovane e l'applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico.

Le minacce e il sequestro di persona

La vittima si è recata in caserma raccontando che il compagno l'aveva sottoposta a continui maltrattamenti e atti di controllo fin da quando lei era ancora minorenne, ovvero dall'inizio della frequentazione, con un crescendo nel corso del rapporto. Come riportato da BolognaToday, il 22enne avrebbe impedito alla ragazza di frequentare amici e parenti, di postare proprie foto sui social, di andare in palestra, arrivando a privarla della "paghetta" settimanale per avere totalmente il controllo della sua autonomia.

"Se veramente hai paura di me, ora ti faccio vedere io, ti dimostro l’idea del violento. Finisci peggio di Giulia Cecchettin", le avrebbe detto in una delle numerose minacce. Tra gli episodi riferiti ai carabinieri, la volta in cui dopo un incidente domestico che lei gli aveva procurato, versandogli del tè su una gamba, lui avrebbe reagito svuotandole l’intera bevanda bollente sul piede e procurandole così un'ustione.

Infine il sequestro di persona. Durante l'ennesimo litigio, avvenuto nella notte di capodanno, lei aveva deciso di lasciarlo e voleva tornare a casa propria, ma lui l'aveva costretta a restare fino al mattino. Rintracciato dai Carabinieri, il 22enne è stato sottoposto alla misura cautelare del Giudice ed è ora indagato dalla Procura di Bologna per atti persecutori e sequestro di persona.