Operaio muore schiacciato da un muletto

Ancora una tragedia sul lavoro. Un operaio di 46 anni, Genolini Loria, è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. L'incidente è avvenuto nella mattina di ieri, lunedì 6 novembre, a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. Da quanto si è appreso, Loria stava lavorando alla ristrutturazione di un’abitazione: mentre manovrava il muletto, si sarebbe ribaltato a seguito dell’urto con un cordolo in cemento. Così facendo il mezzo ha finito per schiacciarlo.

Inutili i soccorsi, l’operaio è morto sul colpo: sul posto ambulanza, automedica e anche l’elicottero. Per quanto accaduto sono in corso le indagini del Commissariato di polizia di Corigliano-Rossano: la Procura di Castrovillari ha aperto un’inchiesta. Sotto sequestro il mezzo di lavoro utilizzato in cantiere: a disposizione dell’autorità giudiziaria anche la salma del povero Genolini Loria. Il 46enne, originario di Brescia, da diversi anni si era trasferito in Calabria per lavoro.

