L'autista del boss Matteo Messina Denaro condannato a 9 anni e 3 mesi

Il gup di Palermo ha condannato a nove anni e tre mesi Giovanni Luppino, l'autista di Matteo Messina Denaro arrestato con il boss il 16 gennaio 2023 a Palermo davanti alla clinica La Maddalena di Palermo. Il processo è stato celebrato con il rito abbreviato e i pm avevano chiesto una condanna a 14 anni e 4 mesi. Luppino è stato condannato per associazione mafiosa: i magistrati gli hanno contestato anche il fatto di aver anche chiesto il pizzo ad alcuni imprenditori trapanesi.

Come racconta PalermoToday, subito dopo il suo arresto Luppino raccontò di non sapere che quell'uomo che accompagnava in clinica fosse il boss Messina Denaro. Ai magistrati spiegò di aver agito "per motivi umanitari", ma dalle indagini è emerso che i rapporti tra i due erano ben più solidi.