Scambiato per un cinghiale: ex consigliere ucciso da un cacciatore

Un errore fatale e una battuta di caccia si trasforma in tragedia. Un uomo di 70 anni, Giuseppe Lambiase, ha perso la vita dopo essere stato bersaglio di alcuni colpi di fucile esplosi da un altro cacciatore, che lo aveva scambiato per un animale. Il dramma è avvenuto nella giornata di ieri, domenica 13 novembre, in località Montisani a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. Il 70enne, ex consigliere comunale di Castelnuovo Cilento, piccolo paese confinante con Vallo della Lucania, era impegnato in una battuta di caccia con altri appassionati, quando un secondo cacciatore ha scambiato i suoi movimenti per quelli di un cinghiale e ha esploso alcuni colpi. I proiettili non hanno lasciato scampo all'uomo, deceduto a causa delle ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale, dove l'uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo. Sull'accaduto indagano i Carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania, coordinati dal tenente colonnello Sante Picchi, che hanno sottoposto a sequestro il fucile dal quale è partito il colpo e hanno ascoltato gli altri cacciatori che hanno partecipato alla battuta.

"La comunità di Castelnuovo Cilento vive in queste ore un lutto profondo ed immenso per l’improvvisa e tragica perdita di Giuseppe Lambiase, un uomo perbene, umile, generoso, impegnato nel sociale e amico di tutti", scrive in un post sulla sua pagina Facebook il sindaco di Castelnuovo Cilento, Eros Lamaida, che parla di "perdita immensa per Castelnuovo Cilento".