Una donna è stata sorpresa mentre guidava con la patente scaduta da oltre 30 anni

Usava l'automobile per piccoli spostamenti o per raggiungere i Paesi limitrofi, principalmente in orari e giornate con poco traffico, per sfuggire al controllo degli agenti di polizia. Ma la corsa di una donna di 60 anni di Alessandria si è conclusa la settimana scorsa, quando è stata fermata dagli agenti nei pressi di Acqui Terme, nell'Alessandrino. Alla richiesta di esibire la patente di guida, la donna ha mostrato un documento ottenuto nel 1979 e scaduto dieci anni dopo. La 60enne non aveva mai rinnovato la patente.

La donna aveva tentato maldestramente di sfuggire al controllo. "L'ho dimenticata a casa - ha inizialemtne detto la donna agli agenti della sezione polizia stradale di Alessandria che l'hanno controllata -. Ve la porto in questura". La consultazione incrociata delle diverse banche dati in uso alle forze di polizia, consentiva però di accertare come la patente fosse stata rilasciata nel lontano 1979 e da allora non risultava essere più stata rinnovata. La donna riceverà una sanzione amministrativa. Gli agenti hanno segnalato la 60enne alla Motorizzazione Civile, per richiedere un provvedimento di revisione urgente, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti psichico-fisici previsti.