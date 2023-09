Bisarca va a fuoco, incendio in autostrada: le foto di tutti i veicoli "inceneriti"

Incendio poco prima delle sette di giovedì mattina sull'autostrada Torino-Savona, in direzione della Liguria. Per cause ancora in corso di accertamento, è andata in fiamme all'altezza di Carmagnola una bisarca che stava trasportando 6 auto.

Sul posto i vigili del fuoco per spegnere l'incendio. I veicoli sono andati completamente distrutti. La circolazione in direzione Savona è interrotta.

