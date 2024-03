Travolge un operaio in galleria e poi si schianta su un furgone

Tragedia sfiorata lungo il tratto aretino dell'autostrada E78. I mezzi di emergenza sono intervenuti per soccorrere un operaio di 29 anni che è stato investito da un'auto nella galleria Piffarino, situata tra Palazzo del Pero e Le Ville, in provincia di Arezzo. Come riporta ArezzoNotizie, l'uomo è stato portato in codice 2 al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo in ambulanza.

Secondo quanto appreso il ferito sarebbe dipendente di una ditta di manutenzione stradale che stava lavorando sull'asfalto dell'autostrada. Il conducente del veicolo che lo ha investito, prima avrebbe travolto il lavoratore e poi ha terminato la propria corsa contro il furgone utilizzato per segnalare il restringimento di carreggiata e la presenza di uomini al lavoro. Le cause dell'accaduto sono adesso in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine.