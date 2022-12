Camion finisce contro una palazzina, abbattuti muro e recinzione

Paura oggi, 20 dicembre, a Roma. Un camion è finito contro una palazzina abbattendo muretto e recinzione. L'incidente è avvenuto in via Benvenuto Griziotti.

Il mezzo era parcheggiato quando il freno a mano si è disinserito ed è finito, in retromarcia, contro l'edificio. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno verificato la stabilità della palazzina centrata dal camion. Complicate le operazioni di messa in sicurezza con i soccorritori impegnati per diverse ore.

Solo ieri, con una dinamica simile, un pulmino è finisco contro una scolaresca a Sciacca ferendo alcuni bambini e un'insegnante.