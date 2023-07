Si schianta apposta contro un pilone per suicidarsi: la moglie muore, lui è gravissimo

Che quello di sabato non fosse un "banale", tragico incidente stradale era parso chiaro sin da subito, per la dinamica. Ora emergono i dettagli. Dino Rizzoli, pensionato di 77 anni, lombardo ma trasferitosi a Tresnuraghes da tempo, si sarebbe andato volontariamente a schiantare contro un pilone di cemento di un passaggio a livello sulla ex statale 129 bis tra Suni e Sindia, dove la provincia di Nuoro sfiora quella di Oristano, nel cuore della Sardegna.

Al suo fianco in auto c'era la moglie Margherita Deidda, 76 anni, che è morta sul colpo. L'impatto contro il pilone è stato violentissimo: i vigili del fuoco di Macomer per estrarre marito e moglie dall'abitacolo completamente distrutto hanno dovuto lavorare a lungo.

Rizzoli è invece ricoverato in gravissime condizione all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L'uomo, malato oncologico terminale, ha detto egli stesso ai soccorritori che voleva uccidersi. In auto c'erano bigliettini d'addio. Ora è sotto inchiesta per omicidio volontario. Potrebbe aver agito senza dir nulla alla moglie, ma su questo elemento al momento non ci sono certezze ed è al lavoro la procura di Oristano.

