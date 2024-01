Esce in jeep e non torna più a casa: fidanzata lancia l'allarme, poi la tragica scoperta

Era in vacanza a Ormea (Cuneo) il 29enne Paul Kilguss, morto in un incidente stradale. Il giovane bavarese (era originario di Monaco), classe 1994, stava guidando una jeep lungo una stradina sterrata e sconnessa che dalla sua abitazione conduce verso il centro abitato di Barchi. In quella zona c'è infatti un piccolo gruppo di case frequentate per le vacanze dalla comunità tedesca che, nel corso degli ultimi anni, sempre più numerosa ha scoperto la vallata.

L'allarme era stato lanciato intorno alle 17 dalla sua fidanzata, che non lo aveva visto rientrare. Sono stati i tecnici della stazione di Garessio del Soccorso Alpino a trovare la posizione esatta del giovane. L'auto era ribaltata su un terreno di difficile accesso. All'arrivo dell'équipe medica del soccorso alpino, insieme ai vigili del fuoco, per il giovane non c'era purtroppo più nulla da fare. La salma è stata trasferita inizialmente al cimitero di Barchi, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Degli accertamenti di rito si sono occupati i carabinieri di Ormea.