Auto investe cinghiale e finisce contro un muro: morto ragazzo di 17 anni

Un cinghiale che compare sulla strada all'improvviso, l'auto che lo colpisce e poi finisce contro un muro. E' morto così, a Caserta, un ragazzo di 17 anni. L'incidente è avvenuto sulla Provinciale che collega Pietramelara e Baia e Latina.

Il giovane era in auto con un amico, quando è sbucato improvvisamente l'animale. Non è chiaro se al volante ci fosse l'amico o lo stesso 17enne, che quindi non poteva avere la patente. La brusca frenata non è bastata a evitare l'impatto, poi il mezzo è finito contro un muro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno stabilizzato il ragazzo e lo hanno portato all'ospedale di Piedimonte Matese dove poi è morto. Quando i sanitari hanno comunicato il decesso ai parenti ci sono stati dei momenti di tensione.