Ubriaco provoca incidente in cui muore l'amico e scappa

Dopo aver bevuto troppo si è messo alla guida e ha provocato un incidente mortale in cui ha perso la vita un uomo di 58 anni che viaggiava con lui, l’amico Danilo Filomeno. A bordo della vettura c'era anche la compagna 31enne del conducente, che ha riportato solo lievi ferite. È successo nel Ravennate, a Godo di Russi.

Un 36enne di origine rumena è stato arrestato per omicidio stradale, era alla guida dell'auto che si è schiantata in una rotonda per poi cappottarsi. L'uomo è fuggito ma dopo circa un’ora è stato individuato dai carabinieri. Aveva un tasso alcolemico di quasi quattro volte superiore al limite. Ora si trova in carcere a Ravenna in attesa di convalida.