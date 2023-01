Un'insegnante è stata sospesa per presunte molestie sessuali

Una insegnante di Modena è stata sospesa per presunte molestie sessuali, riprese con lo smartphone da uno degli studenti. La procura ha deciso di aprire un fascicolo per adescamento di minori, stando a quanto racconta Il Resto del Carlino.

Gli inquirenti sono al lavoro per far luce su quanto accaduto in una classe dell’istituto modenese. Al vaglio ci sono diverse testimonianze e, a quanto pare, anche filmati che ritrarrebbero la docente in comportamenti equivoci con gli studenti minorenni.

A quanto risulta sarebbe stata la dirigente della stessa scuola a denunciare l'accaduto alla polizia, sulla base dei racconti che circolavano all'interno dell'istituto. L'intervento delle forze dell'ordine ha evitato che i video finissero sui social. L'insegnante sospesa dovrebbe essere sentita nei prossimi giorni dagli inquirenti.