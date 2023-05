Investono con l'auto un capriolo e lo macellano in strada

Gesto brutale nei confronti di un animale. Due uomini, un 24enne e un 25enne, investono con l'auto un capriolo di 40 chili e decidono di impugnare alcuni grossi coltelli da carne per macellare l'animale direttamente in strada.

Mentre erano intenti a compiere iI brutale gesto, i due uomini sono stati notati da una volante dei carabinieri, che proprio in quel momento transitava lungo la S.P.4 in Località Ponte Docciola, in provincia di Modena. I militari dell'Arma si sono immediatamente fermati quando hanno visto la carcassa dell'animale e i due intenti ad appropriarsi della carne. Gli accertamenti esperiti nell’immediatezza hanno consentito di verificare che l’animale era stato poco prima investito dall’auto sulla quale viaggiavano le due persone fermate.

I due uomini sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena, poiché ritenute responsabili, in concorso, dei reati di furto aggravato e porto di strumenti atti a offendere. La carcassa dell’animale è stata affidata ad associazione deputata al corretto smaltimento.