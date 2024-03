Scoppia una lite e viene accoltellato: muore dissanguato

Omicidio a Ischitella, in provincia di Foggia, dove un uomo di 60 anni è morto dopo essere stato accoltellato nei pressi della sua abitazione. Come riporta FoggiaToday, il fatto è successo intorno alle 18.30 del pomeriggio, quando è scoppiato un diverbio tra due persone in un vicoletto del centro storico, nelle vicinanze della chiesa del Purgatorio.

Fatale per l'uomo - Vincenzo Silvestri classe 1964 - un fendente al torace che gli avrebbe reciso una arteria importante: è morto dissanguato in poco tempo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i rianimatori dell'elisoccorso ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. L'accaduto è all'attenzione dei carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso.