La cagnolina diventa cieca e la gettano dall'auto in corsa

È morta tra atroci sofferenze la cagnolina gettata da un'auto in corsa sabato pomeriggio nei pressi di Cava Morganella, a Ponzano Veneto. L'accusa, per chi l'ha lanciata dal finestrino dell'auto in corsa con l'intento di sbarazzarsene, passa ora da maltrattamenti e abbandono a uccisione di animale. Il gesto probabilmente perché era diventata anziana e cieca. Un peso da cui disfarsi, avvolgendola in un lenzuolo.

Per fortuna un passante ha sentito i lamenti della povera bestiolina rinchiusa in un sacco permettendo di recuperare l'animale e metterlo in salvo.

Domani, lunedì 18 marzo, i carabinieri che si stanno occupando delle indagini sul caso, potrebbero dare un aggiornamento sullo stato delle ricerche dell'auto e delle persone a bordo che hanno abbandonato l'animale uccidendolo.