Bimba di 15 mesi in ospedale per un malore: positiva alla cannabis

Mamma e papà accompagnano la figlia, di nemmeno due anni, in ospedale per accertamenti. Poi la scoperta: la piccola è positiva ai cannabinoidi. Succede a Scorrano, in provincia di Lecce, dove il personale sanitario ha immediatamente allertato i carabinieri. La bambina, 15 mesi, era stata portata in ospedale dai genitori perché aveva avuto un malore: sono stati denunciati per omessa vigilanza, ora si indaga per fare piena chiarezza sull'accaduto, secondo quanto riporta LeccePrima.

Le condizioni della piccola avevano allarmato i medici, anche per via dei problemi di deambulazione. Durante gli accertamenti sanitari è emersa la presenza di sostanze: immediata la segnalazione ai carabinieri per i successivi approfondimenti. In casa dei due genitori i militari hanno rinvenuto tracce residue di cannabis, sulla cui detenzione si farà luce.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze serie per la bambina: resta però ricoverata nel reparto di pediatria della struttura ospedaliera scorranese, non versa in gravi condizioni. È tenuta sotto osservazione da parte del personale ospedaliero, mentre è scattata la segnalazione al tribunale dei minori per ulteriori verifiche nei confronti dei genitori, una coppia originaria di un'altra regione ma che vive in Salento.