L'architetto Marco Trampetti trovato morto: si indaga per omicidio

Marco Trampetti, l'architetto di 58 anni trovato morto domenica 11 febbraio alle porte di Milano, potrebbe essere stato ucciso. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio, senza indagati.

Come ricostruisce MilanoToday, di Trampetti si erano perse le tracce nella notte tra domenica e lunedì 5 febbraio, dopo una serata a casa insieme al fidanzato e a un terzo amico. Il 58enne, intorno alla 1.30, si era offerto di riaccompagnare a casa il terzo commensale che abita a poca distanza e i due erano quindi saliti sulla sua Mercedes. Da qui il nulla. Della scomparsa di Trampetti si è occupata anche la trasmissione "Chi l'ha visto" durante la puntata di mercoledì 14 febbraio. L'auto è stata poi trovata qualche giorno dopo (chiusa e senza segni di scasso) nell'area del Parco dei Fontanili, domenica sera il tragico epilogo col ritrovamento del cadavere in un corso d'acqua del parco.

Chi conosceva Trampetti ha detto che il 58enne non aveva mai manifestato alcun segno di depressione o malessere. Sul corpo dell'uomo non sembrano esserci segni di violenza, ma le molte ore in acqua potrebbero avere cancellato alcune tracce. C'è poi un altro dettaglio che non convince: non si trovano più i suoi due telefoni. Sarà l'inchiesta a fare luce su quanto accaduto al professionista.