Trovato morto in casa con una ferita alla testa

Massimo Sanna aveva 60 anni, è stato trovato senza vita ieri in casa sua a via Ricovero, Oristano. Era ben conosciuto nel quartiere per aver gestito per anni la tabaccheria nella medesima via.

Il cadavere è stato trovato dagli agenti della polizia locale ntervenuti insieme al fratello, preoccupato perché da giorni i familiari non riuscivano a contattare Massimo Sanna: era a terra, morto, con un ematoma sulla nuca.

Il magistrato ha disposto l'autopsia per fugare ogni dubbio: un'ipotesi è che l'uomo abbia avuto un malore, sia caduto e abbia battuto la testa.

