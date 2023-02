A piedi sulla provinciale, ragazzo investito da più auto: muore a 22 anni

Troppo gravi le ferite, non ce l'ha fatta. Un incidente stradale dalle conseguenze mortali si è verificato poco dopo le 2.30 di questa notte lungo la provinciale 63 R del comune di Cadelbosco Sopra, denominata in quel tratto via Leonardo da Vinci in località Cadelbosco Sotto del comune di Cadelbosco Sopra, nella bassa reggiana. Un 22enne cittadino del Bangladesh, Mohammod Kuddus, residente nel napoletano e in Italia senza fissa dimora, ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Poviglio e del nucleo radiomobile della Compagnia di Guastalla e i sanitari inviati dal 118 che sul posto hanno constatato il decesso del giovane per i politraumi riportati.

In base a una prima ricostruzione, ancora all’esatto vaglio dei carabinieri che hanno proceduto ai rilievi di legge, il giovane, che si trovava a piedi lungo la provinciale, potrebbe essere stato investito da una prima autovettura che non si è fermata, il cui conducente si è poi presentato spontaneamente in un comando dei carabinieri nel bolognese, per poi essere colpito da altre autovetture. Sono in fase di accertamento le esatte dinamiche. La salma è stata posta a disposizione della Procura di Reggio Emilia diretta dal procuratore capo Calogero Gaetano Paci, titolare dell’inchiesta che verrà aperta per far luce sul tragico incidente costato la vita al giovane.