Muore medico no vax: si curava con farmaci omeopatici e lattoferrina

A chi lo conosceva, diceva sempre di non avere nessuna intenzione di vaccinarsi ed era convinto di poter contrastare il Covid in modo alternativo: con lattoferrina e farmaci omeopatici. Non sono bastati. E’ morto in provincia di Palermo un medico no vax di 73 anni, colpito dal coronavirus, che lo aveva costretto inizialmente all’isolamento, fino a quando le sue condizioni non sono peggiorate ed è morto dopo l’arrivo in ospedale.

Il decesso è avvenuto ieri, 25 ottobre. Il medico di Cinisi era molto noto nel piccolo centro dell’hinterland per le sue teorie sulla “medicina antroposofica e omeopatica”. L’anziano medico ha provato a curarsi a suo modo ma su di lui, che era anche cardiopatico, il Covid ha provocato una serie di conseguenze avverse che hanno fatto precipitare il suo quadro clinico. Alla fine si è reso necessario il trasporto all’ospedale in ambulanza. Per lui nulla da fare ed è morto un ora dopo il suo arrivo al nosocomio.