Ciclisti passano col rosso, ma dietro ci sono anche i carabinieri: scatta maxi multa

Giro in bici dal costo salato per un gruppo di ciclisti amatoriali che domenica mattina ha deciso di percorrere le strade tra il Lodigiano e il Milanese. Arrivati a un semaforo rosso non lo hanno rispettato e sono passati ugualmente. Dietro di loro però c'era un'auto dei carabinieri. Così l'infrazione si è tradotta in una multa da pagare.



I militari dell'Arma hanno fermato il gruppo per contestare il passaggio con il rosso: 116,90 euro, se pagata in cinque giorni. Come riporta MilanoToday, qualcuno ha anche cercato di opporsi alla multa, ma non è servito. I ciclisti, che arrivavano tutti dai comuni dell'hinterland sud del capoluogo meneghino, hanno poi continuato il loro giro in sella. Ma con la contravvenzione in tasca.

