Pugno in faccia mentre aspetta la nipote davanti scuola: nonno stampa volantini per trovare l’aggressore

Aggredito con un pugno in pieno volto un anziano di 76 anni mentre aspettava che la nipotina uscisse da scuola. L’uomo, Franco S., ha tappezzato con dei volantini la zona intorno alla scuola dell'infanzia Silvio Canevari di Viterbo per trovare il suo aggressore.

Il fatto risale al 28 novembre scorso. "Ero seduto al posto di guida della mia Opel Corsa bianca quando sono stato aggredito con un pugno in pieno viso, di tale violenza da essere spostato sul sedile laterale. La conseguenza del colpo ha provocato un abbandono e perdita di conoscenza", scrive il 76enne nella locandina.

L'anziano si sarebbe risvegliato solo una volta arrivato all'ospedale di Belcolle, dove gli sarebbe stata data una prognosi di sette giorni per trauma cranico e lesioni allo zigomo. Ora l’uomo sta cercando di ricostruire l’accaduto.

Il 76enne, in prima battuta, sarebbe stato aiutato da chi in quel momento era davanti alla scuola. L'aggressore, però, non sarebbe stato fermato. "Al personale del 118 un cittadino ha confermato che è stata una reale aggressione". Ma non basta. Da qui "l'appello alla coscienza e alla sensibilità di nonni, madri e padri per ricostruire l'aggressione. Mi affido a chi ha assistito al deprecabile gesto di aiutarmi – conclude il 76enne -. Un grazie di cuore a chi mi aiuterà e all'aggressore: vergogna".

