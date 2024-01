Accoltellato alla gola e ucciso in pieno centro: fermati gli aggressori

Omicidio in pieno centro a Viterbo. Un uomo di 44 anni, D.R., è morto dopo essere stato accoltellato alla gola nel pomeriggio di ieri, martedì 2 gennaio. Il 44enne è stato subito soccorso dal personale sanitario del 118 che lo ha portato d'urgenza all'ospedale di Belcolle dove è stato ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni erano disperate e medici nulla hanno potuto per salvargli la vita: l'uomo è deceduto dopo alcune ore d'agonia.

La polizia, al lavoro per tutta la notte, ha bloccato i presunti autori di quello che si è trasformato in un vero e proprio omicidio. Si tratterebbe di tre stranieri, tutti residenti nel capoluogo. Il movente e la dinamica dell'accaduto restano al vaglio dei poliziotti della questura, intervenuti sul posto con le volanti per gli accertamenti del caso e per avviare le indagini.