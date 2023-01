Schiacciato dal suo stesso camion: muore operaio di 53 anni

È sceso dal suo camion, lo stesso che poi lo ha schiacciato contro un muro. È morto così un operaio di 53 anni in Piemonte. Era il primo pomeriggio di oggi quando l’uomo stava risalendo la valle dal lago Maggiore. Con il suo mezzo dunque stava percorrendo una strada nel comune di Stresa. Era su una salita, lungo la quale, a un tratto, si è fermato.

Poi è successo qualcosa perché il mezzo pesante, non è rimasto fermo, si è mosso all’indietro, schiantandosi contro un muro. Il caso ha voluto che proprio in qual momento, dietro il tir, ci fosse l’uomo, che non ha avuto scampo e ha trovato la morte.

Dunque secondo una prima ricostruzione, la vittima è l'autista di un camion di una ditta del novarese. Sceso dal mezzo, è rimasto schiacciato contro il muro di una casa dal suo stesso veicolo, che si è mosso in discesa. L’operaio è morto sul colpo. Inutili i soccorsi di un equipaggio del 118. Sulla dinamica e sulle cause sono al lavoro i carabinieri.