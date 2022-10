Operatore del 118 aggredito durante un soccorso

E' stato chiamato perché una persona aveva bisogno di aiuto, ma quando è arrivato sul posto un operatore del 118 ha ricevuto calci e pugni. Una volta sceso dall’ambulanza per controllare le condizioni di una persona sdraiata in mezzo alla strada, immobile, il soccorritore è diventato bersaglio della violenza. Succede a Roma.

L'episodio, come ricostruisce RomaToday, è avvenuto venerdì pomeriggio in zona Pigneto. Alcuni residenti preoccupati nel vedere quella persona accasciata a terra hanno chiamato il 118. Quando il soccorritore si è avvicinato per capire come stesse, però, è stato aggredito. A quel punto è scattata la chiamata ai carabinieri, e sul posto sono arrivati i militari della stazione di Casal Bertone. E la furia dell’uomo, identificato in un cittadino tunisino di 30 anni, si è riversata su di loro. Alla fine il trentenne è stato bloccato, identificato e arrestato con l’accusa di resistenza e violenza a un incaricato di pubblico esercizio e a pubblico ufficiale. È stato poi trasferito all’ospedale San Giovanni.