Il padre accusato di aver violentato la figlia di due anni e aver venduto i filmati online

Il pubblico ministero di Venezia Giorgio Gava ha chiesto otto anni e quattro mesi di reclusione per un uomo di Treviso, residente nella Pedemontana, che è accusato di aver venduto online foto che riprendevano gli abusi sessuali da lui compiuti sulla figlia di due anni. Le immagini sono state pubblicate su siti australiani.

Durante il processo, scrive il Gazzettino, la difesa ha chiesto l'assoluzione per il reato di detenzione di materiale pornografico perché l'uomo, secondo il suo avvocato, non sapeva di averlo scaricato sul suo computer. Il curatore speciale della bambina, costituitosi parte civile al con l'avvocato Paolo Ciatara, ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni provocati, quantificati in tre milioni di euro.