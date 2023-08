Va al funerale dell'amico e scompare nel nulla: l'appello del papà

Pietro Fasoli è scomparso nel nulla dopo aver partecipato al funerale di un amico (il 18enne Giacomo De Nicolo, morto all'ospedale Civile di Brescia a causa delle gravissime ferite rimediate in un incidente in moto). Dalla serata di venerdì 25 agosto non si hanno più notizie del ragazzo, 21enne di Castel d'Ario, comune del Mantovano. Il giovane, dipendente di una nota azienda della zona che si occupa di manutenzione di piscine, sabato mattina non si è presentato al lavoro ed è così scattato l'allarme. Stando alle informazioni diffuse dei familiari, si sarebbe allontanato a bordo della sua auto, una Fiat Punto bianca. Nella mattinata di sabato l'utilitaria è stata avvistata in una piazzola di sosta a Dalmine, lungo l'autostrada A4, in direzione di Milano, e il 21enne sarebbe stato a bordo. Poi più nessuna notizia: sia il cellulare aziendale che quello privato sono spenti da giorni.

I familiari, che hanno sporto denuncia ai carabinieri, gli amici e i colleghi di lavoro lo stanno cercando ininterrottamente da oltre due giorni e sui social è stato condiviso un accorato appello. Pietro potrebbe anche trovarsi nel Bresciano: il padre del giovane, raggiunto telefonicamente da BresciaToday, conferma che le ricerche sono state estese anche a Sirmione, dove il 21enne era solito trascorrere i fine settimana e dove per lunghi anni aveva soggiornato durante le vacanze estive.

"È un un bravo ragazzo e un gran lavoratore - spiega il padre -, probabilmente è spaventato per qualcosa che è accaduto dopo il funerale dell'amico e ha paura di rientrare a casa. Voglio fargli sapere che lo attendiamo tutti a braccia aperte". Pietro è alto un metro ottanta e pesa 105 chili: ha gli occhi e i capelli castani. Chiunque abbia sue notizie può rivolgersi alle forze dell'ordine o all'associazione Penelope Lombardia.

