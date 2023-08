Giacomo De Nicolo: il ragazzo di 18 anni morto in sella alla sua moto comprata da poco

È morto all'ospedale Civile di Brescia Giacomo De Nicolo, il 18enne coinvolto nell'incidente di lunedì pomeriggio a Castel d'Ario, nel Mantovano. Le sue condizioni erano parse subito gravissime: trasferito d'urgenza in ospedale, purtroppo non è sopravvissuto alle ferite riportate. La salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, che potrebbe predisporre ulteriori accertamenti: come da prassi, verrà aperta un'inchiesta per omicidio stradale. L'incidente è avvenuto lunedì poco dopo le 18.30, sulla strada provinciale 10, in quel tratto nota anche come via Roma: Giacomo era in sella alla sua moto Ktm (comprata da pochi mesi) e si è scontrato con un'auto, una Toyota Auris guidata da una donna, che in quel momento pare stesse svoltando e non si sarebbe accorta del giovane in moto, forse perché abbagliata dal sole. Sulla dinamica esatta dell'incidente, tuttavia, stanno lavorando gli agenti della polizia stradale.

Il 18enne ha centrato in pieno il fianco della vettura, è stato sbalzato a terra per diversi metri ed è rimasto privo di sensi sull'asfalto. Soccorso, è stato intubato e caricato sull'elicottero decollato da Brescia, e poi ricoverato d'urgenza al Civile, in codice rosso. Ma nel reparto di rianimazione è sopravvissuto solo poche ore. Giacomo De Nicolo abitava a Castel d'Ario con la famiglia. Lascia nel dolore i genitori Giacomo e Serena, il fratello Riccardo. In attesa del nulla osta, potrebbero essere donati gli organi. Lavorava al Barber Shop Creatif Line di Mantova.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore ai familiari. "Ci siamo conosciuti in palestra, ti ricorderò come una di quelle persone sempre con il sorriso", scrive Andrea. "Non c'è molto da dire in questi momenti, eri una persona splendida. Mi mancheranno le chiacchiere in salone. Ovunque tu sia, riposa in pace", aggiunge Alessandro. Sostegno e vicinanza anche dall'amministrazione comunale di Castel d'Ario.

Continua a leggere su Today.it...