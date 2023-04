Ragazzo trovato morto in una scarpata dopo una serata con amici

Tragedia nel Cilento: un giovane 25enne è stato trovato morto all’alba in una scarpata dopo una notte trascorsa con gli amici in un locale notturno. È successo a Caprioli, frazione del comune di Pisciotta nel Salernitano, nei pressi di una nota discoteca del luogo.

Secondo le prime ricostruzioni, riportate da SalernoToday, sembra che il ragazzo di origini venezuelane si sia spinto al di là della carreggiata della ex strada statale 447 Pisciotta-Palinuro per bisogni fisiologici quando una parte del costone roccioso sarebbe franato. Il volo di 2 metri non gli avrebbe lasciato scampo. Il 25enne, residente in Calabria, si trovava nel Cilento con degli amici per trascorrere il week-end di Pasqua e Pasquetta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per effettuare tutti i rilievi utili a determinare la dinamica dell’accaduto.

