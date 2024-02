Coppia di fidanzati terrorizza i commercianti: lei studia le vittime, lui svuota la cassa

Per oltre un mese hanno terrorizzato i commercianti del Bresciano prendendo d'assalto tabaccherie, sale slot, bar e quattro supermercati. Ora un uomo di 45 anni e la sua compagna di 54 anni sono finiti in manette, mentre è stato disposto l'obbligo di presentazione per altri due uomini.

Come si legge su BresciaToday, sono otto i colpi che gli inquirenti attribuiscono al 45enne (fruttati in tutto 13 mila euro), tutti commessi tra il 3 gennaio e il 13 febbraio del 2023. Quasi sempre identico il copione: dopo aver fatto irruzione nelle attività con il volto coperto, minacciava i dipendenti con una pistola (una semiautomatica calibro 6), oppure con un coltello o un cacciavite, per mettere le mani sui soldi presenti in cassa. La compagna lo avrebbe accompagnato in alcuni occasioni, spianandogli la strada: sarebbe stata lei a effettuare alcuni accurati sopralluoghi nelle attività poi finite nel mirino del 45enne.

Dall'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e dalla testimonianza delle vittime i carabinieri sono risaliti all'indagato. A renderlo particolarmente riconoscibile sarebbe stata anche la scritta "la mano destra di Dio", tatuata sulle dita usate per impugnare la pistola.

Durante una rapina in un supermarket il rapinatore ha anche minacciato un cliente del supermercato che aveva tentato di fermarlo: "Se te ven sa, te spare! Go la pistola" ("Se vieni qua, ti sparo! Ho la pistola", ndr). I carabinieri lo hanno bloccato mentre tentava di svaligiare il punto vendita Conad City di Passirano minacciando la commessa.

