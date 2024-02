Figlia segrega padre in una stanza con sbarre alle finestre

La polizia a Reggio Calabria ha arrestato una donna di 48 anni e un uomo di 61 anni, accusati di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia commessi ai danni del padre 81enne della donna, affetto da disturbi depressivi. Le indagini, svolte dai poliziotti del commissariato di Palmi, sotto la direzione della procura diretta dal procuratore Emanuele Crescenti, hanno preso il via da una notizia carpita durante lo svolgimento di altri servizi investigativi: dagli accertamenti è emerso che gli arrestati, costringevano, chiudendolo a chiave, l'anziano genitore all'interno di una stanza con la finestra bloccata da reti e sbarre. L'anziano veniva segregato all'interno della stanza per lunghi periodi della giornata e lasciato in questa condizione anche in assenza degli arrestati.

Le attività investigative hanno permesso di accertare che i due, lei casalinga e lui occupato nello svolgimento di lavori saltuari, hanno portato avanti queste condotte per mesi. Al momento dell'esecuzione del provvedimento giudiziario, gli agenti hanno trovato in casa il compagno della donna che non era neppure in possesso delle chiavi per aprire la stanza del padre dal momento che quest'ultima le portava con lei ogni volta che lasciava l'abitazione. L'uomo, provato seppur non versasse in gravi condizioni di abbandono, è stato affidato alle cure di alcuni conoscenti mentre la figlia e il compagno, su disposizione del gip di Palmi, sono finiti agli arresti domiciliari.