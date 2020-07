Paura a Roma: albero crolla a piazza Venezia e distrugge una vettura in transito

Paura in pieno Centro Storico a Roma dove un albero è caduto colpendo un'auto in transito davanti a centinaia di turisti. Come spiega Romatoday è accaduto lunedì pomeriggio in piazza San Marco, a fianco all'iconica piazza Venezia. Ad essere centrata da un grosso pino una Mercedes alla cui guida c'era una donna di 51 anni.

Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco con una squadra, il carro sollevamenti ed una autoscala. Assieme ai pompieri anche gli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale.

La conducente della Mercedes è stata trasportata in codice giallo dall'ambulanza del 118 all'ospedale San Giovanni.

Quello di oggi non il primo albero a creare problemi in piazza San Marco. Già nell’autunno del 2016 la rottura di un grosso ramo di pino, aveva causato l’intervento dei Vigili del Fuoco. In quell’occasione non sono stati segnalati danni alle auto nè agli scooter che, solitamente numerosi, vengono parcheggiati nella piazza. Il cedimento, nell’ottobre del 2016, non aveva causato neppure dei ferimenti. Però la rimozione del ramo, appartenente ad un esemplare secolare di Pinus pinea, a causa della sua mole aveva comportato una laboriosa operazione. Una volta transennata l’area, per consentire il trasporto del pesante ramo, i Vigili del Fuoco avevano infatti dovuto azionare le proprie motoseghe.