Trovato morto 32enne scomparso

È stato trovato morto il 32enne che ieri sera aveva fatto perdere le proprie tracce da Fabriano. Il ragazzo è stato trovato in serata in un dirupo, in mezzo alla vegetazione in zona Civita.

Il corpo si trovava non lontano dalla chiesa di Santa Maria di Civita, posto conosciuto in zona e non solo. Si indaga sulle cause della morte. L'auto è stata trovata ieri in un punto da cui si diramano diversi sentieri. Vane le ricerche dei Vigili del fuoco con il nucleo cinofili, soccorso alpino, 118 ed elicottero dell'Aeronautica. Questa sera la tragica scoperta.