Guerriglia in centro a Firenze, il video degli scontri tra manifestanti e polizia

Il centro storico della città è stato messo a ferro e fuoco per due ore. Il video di FirenzeToday

Lanci di bottiglie, di cocci dei vasi che sono stati rotti nelle strade, anche di molotov. È successo di tutto ieri sera a Firenze, in occasione della manifestazione non autorizzata convocata con un volantino anonimo che girava su Facebook nei giorni scorsi, teoricamente per protestare contro le norme dell'ultimo Dpcm varata dal governo Conte.

I primi manifestanti sono arrivati intorno alle 21, circa un centinaio, riuniti in via Calzaiuoli e fermatisi di fronte al cordone di polizia che sbarrava l'accesso a piazza Signoria.

"Non siamo fascisti, siamo qui perché vogliamo un lavoro", gridano alcuni. Poi attimi di tensione, fino a quando i manifestanti si voltano e prendono la direzione del Duomo. Nel frattempo il loro numero aumenta, fino a cinquecento e probabilmente anche oltre.

Firenze, il video degli scontri

(Servizio di Emiliano Benedetti, redazione di FirenzeToday)