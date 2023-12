Si schianta contro un'auto ferma e si ribalta: morto sul colpo

Il violento impatto contro un'auto parcheggiata e poi la terribile carambola, con la Fiat 500 Abarth che si ribalta più volte, prima di terminare al sua corsa. Un drammatico incidente avvenuto nella serata di ieri a Copertino, in provincia di Lecce: a perdere la vita a causa dei traumi riportati il ragazzo di 29 anni che si trovava alla guida, Simone D'Adamo. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, non c’era più nulla da fare. Come riporta LeccePrima, i carabinieri hanno svolto i rilievi necessari a delineare la dinamica dell'incidente.

Nessun altro veicolo in movimento coinvolto, né eventuali pedoni di passaggio, nonostante lo schianto sia avvenuto nel centro del paese, a pochi metri dalla piazza Umberto I. Ed è stato il fragore assordante delle lamiere ad attirare in strada i residenti e chi ancora si trovava in qualche bar nelle vicinanze. Le telefonate ai numeri d’emergenza sono state tempestive, ma tutto è risultato vano.

I vigili del fuoco, arrivati con una squadra da Veglie, hanno dovuto mettere in sicurezza l'area, mentre ai sanitari è spettato il triste compito di accertare il decesso. Come detto, le ricostruzioni sull’accaduto, che ha scosso Copertino, dove la notizia si è sparsa in fretta, sono in mano ai militari della tenenza. Saranno loro, dunque, ad accertare i motivi per cui D'Adamo abbia perso il controllo della 500, finendo prima contro un veicolo in sosta, sfondandone quasi del tutto la fiancata sinistra e provocandone il distacco dello pneumatico posteriore (il che sembra indicare una velocità piuttosto sostenuta), per poi ribaltarsi più volte. La salma del giovane è stata trasferita presso la camera mortuaria dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce e il veicolo è finito sotto sequestro.

