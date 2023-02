Sorpreso sul bus senza biglietto: "Siete razzisti". Poi scende e prende a pugni i portoni

Viaggia sul bus senza biglietto, ma quando viene scoperto etichetta come "razzisti" gli agenti di polizia intervenuti sul posto e il personale di Conerobus che ha effettuato la contestazione. I fatti sono avvenuti questa mattina ad Ancona, in piazza Cavour. Il ragazzo, 25enne somalo, ha iniziato ad agitarsi appena scoperto senza titolo di viaggio. Quando ha iniziato a dare in escandescenze, è dovuta intervenire la polizia.

L'uomo è stato fatto scendere dal bus e, per tutta risposta, ha iniziato a sferrare pugni contro i portoni e a buttare a terra i volantini pubblicitari contenuti nelle cassette della posta. Non pago avrebbe urlato anche epiteti ingiuriosi. Raggiunto dagli agenti, ha tentato una breve ma inutile fuga. Portato in questura è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.