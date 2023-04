Si annoia: apre il balcone e spara senza motivo

Due colpi nel cuore della notte. Così, senza motivo. Un uomo di 31 anni, cittadino albanese, è stato denunciato dai carabinieri di Pavia dopo aver sparato due colpi di "pistola" la scorsa notte dal suo appartamento in centro città. L'allarme è scattato quando alcuni residenti della zona hanno segnalato gli spari, chiedendo l'intervento dei carabinieri.

I militari sono subito risaliti al 31enne e in casa sua hanno trovato una pistola a salve - una 9 millimetri senza tappo rosso - con caricatore e una cartuccia ancora in canna. È bastato poco per accertare che proprio l'uomo, poco prima, in un momento di noia, era uscito sul balcone e aveva esploso in aria almeno due colpi.

Quando uno dei vicini, spaventato, si era affacciato alla finestra, il 31enne lo aveva minacciato di morte e gli aveva ordinato di fare immediatamente rientro in casa sua. L'arma è stata quindi sequestrata e l'uomo è stato denunciato a piede libero per minaccia aggravata e procurato allarme.