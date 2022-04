Tragedia sfiorata in pieno centro: ponteggio crolla sulla strada

Attimi di paura nel centro di La Spezia. Nel pomeriggio di ieri, sabato 16 aprile, intorno alle ore 16, un ponteggio è crollato sulla strada sottostante a causa del forte vento. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco e la polizia locale: per fortuna, nessuno dei passanti è rimasto ferito.

L'incidente è avvenuto su una facciata di Palazzo Calderai, edificio di epoca liberty che si trova tra Piazza Saint-Bon e Via del Prione, snodo di accesso al centro storico per chi entra a piedi nella zona pedonale arrivando dalla stazione centrale. Parecchi elementi della struttura si sono distaccati dalla parte superiore, piombando sulla strada sottostante in prossimità di alcuni dehors. Gli agenti hanno transennato un tratto lungo un centinaio di metri di Via del Prione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una persona che si trovava nei pressi dell'edificio ha filmato tutta la scena in diretta: immagini davvero impressionanti che hanno immediatamente fatto il giro dei social. La zona è sempre molto frequentata e le conseguenze del crollo potevano essere drammatiche, soprattutto nel sabato pomeriggio che precedeva la giornata di Pasqua. Per fortuna c'è stato solo un grande spavento, ma nessuno è rimasto coinvolto.