Bussa alla porta per farle risparmiare sulle bollette, anziana lo inonda di spray al peperoncino

Si è dovuto rivolgere ai carabinieri della compagnia di Alcamo per chiedere aiuto un malcapitato procacciatore di clienti per una nota società di fornitura di energia elettrica quando, dopo aver bussato alla porta di una abitazione, sarebbe stato aggredito dall'anziana residente con spray al peperoncino.

L'uomo, visibilmente arrossato in volto, è stato soccorso dai carabinieri che non hanno ritenuto necessario la richiesta di un'ambulanza. Tuttavia non riuscendo a fornire ai militari il civico dell'abitazione non è riuscito a sporgere denuncia.

Secondo quanto l’anziana appena aperta la porta lo aveva colpiva in pieno volto con lo spray urticante chiudendo repentinamente la porta dell'abitazione.