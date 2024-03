Spunta un grosso topo in platea: panico al Sistina durante lo spettacolo di Salemme

Un imprevisto tutt'altro che gradito. Panico al Teatro Sistina a Roma durante lo spettacolo "Natale in casa Cupiello" con Vincenzo Salemme quando, all’inizio dello spettacolo, un grosso topo è spuntato improvvisamente in platea.

Si è scatenato un po' di caos tra il pubblico in sala. Salemme, visibilmente in imbarazzo secondo Adnkronos, ha detto agli spettatori che forse era meglio interrompere lo spettacolo e rimborsare i presenti in sala: "Vi rimborso io di tasca mia perché nessuno mi sta dicendo niente".

Ma i fan di Salemme hanno iniziato a gridare ‘no’, ‘no’, ‘andiamo avanti’ e così, "Natale in casa Cupiello" è andato in scena regolarmente, fino alla fine, tra gli applausi del pubblico.

"Natale in casa Cupiello" andò in scena per la prima volta al Teatro Kursaal di Napoli il 25 dicembre del 1931 ed era un atto unico al quale si aggiunsero successivamente altri due atti. La commedia, inizialmente incentrata sul pranzo natalizio durante il quale ha luogo il dramma della gelosia, viene in un secondo momento rimaneggiata da Eduardo De Filippo che la fa iniziare due giorni prima durante i quali descrive i personaggi che compongono la famiglia, ognuno con le sue peculiarità e il proprio mondo interiore. La sera di Natale del 1977, la commedia registrata viene trasmessa dalla Rai diventando più di un classico televisivo, un vero e proprio rito degli Italiani.

Con una certezza: sul topo in platea al Sistina anche Eduardo si sarebbe fatto una risata delle sue.