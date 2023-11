Viene travolta dal muletto guidato dal nipote: morta sul colpo

Tragedia in un'azienda agricola di Coccaglio, in provincia di Brescia. Nella mattina di oggi, mercoledì 29 novembre, una donna di 86 anni è morta dopo essere stata travolta da un muletto. L'esatta dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri di Chiari e dagli uomini dell'Asst Franciacorta ma, secondo una prima ricostruzione riportata da BresciaToday, alla guida del mezzo agricolo di sarebbe stato il nipote della vittima. Durante una manovra all'interno dell'azienda agricola Zotti di via Valenca, l'uomo non si sarebbe accorto della presenza dell'anziana, colpendola in pieno.

Dopo l'incidente, la centrale operativa del 112 ha inviato in codice rosso due ambulanze e un'auto medica ma purtroppo a nulla è valso l'arrivo dei sanitari: la donna è deceduta sul colpo. Quando i medici sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Rovato e Cologne, insieme ai tecnici di Ats, per gli accertamenti del caso: il pm ha aperto un'indagine per infortunio sul lavoro, nonostante la donna non fosse una dipendente della ditta.

