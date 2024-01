Ragazzino travolto e ucciso sulle strisce pedonali mentre andava a scuola

Un ragazzo di 15 anni è stato travolto e ucciso da un'auto mentre attraversava la sulle strisce pedonali nella mattina di oggi 8 gennaio a Cagliari. Il ragazzo è stato colpito da una Fiat Punto che non andava ad alta velocità: tuttavia il corpo è stato sbalzato nell'impatto e purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare.

La conducente della vettura sotto choc si è fermata subito e ha dato l’allarme. L'incidente è avvenuto poco dopo le 8 in via Peretti. Sul posto stanno operando gli agenti della polizia municipale che si stanno occupando di ricostruire la dinamica. I medici hanno tentato di rianimarlo, ma per il giovane non c'è stato nulla da fare.

Secondo quanto si è appreso la vittima è un ragazzino cinese che stava attraversando la strada, sulle strisce pedonali, all'altezza del Mc Donald's.

Stava raggiungendo la corsia che dal Brotzu porta a Pirri, forse stava andando alla fermata per prendere l'autobus che l'avrebbe portato a scuola, quando è stato urtato da una Fiat Punto.

Il ragazzino ha battuto testa e corpo contro il parabrezza dell'auto ed è stato sbalzato sull'asfalto. Nell'impatto è morto sul colpo.