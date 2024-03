Va in ospedale con dolori atroci, i medici scoprono che ha un tubo di gel nel retto. E lui scappa

Si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina lamentando un disturbo intestinale e forti dolori all'addome, senza dare agli operatori sanitari dettagli precisi sulla possibile causa del malessere. Sono stati poi i medici a scoprire quale fosse realmente il problema: aveva un tubo di gel lubrificante incastrato nel retto, l'ultimo tratto dell'intestino crasso. È successo nella notte tra l'11 e il 12 marzo nell'ospedale del capoluogo pontino, dove è arrivato un uomo che - in maniera vaga e senza fornire troppi particolari - lamentava dolori circoscritti in una zona precisa del corpo. Tutto è apparso più chiaro dopo che gli operatori sanitari hanno fatto una radiografia: incastrato in una zona poco sopra al retto dell'uomo c'era infatti un contenitore, più precisamente un tubo di gel lubrificante.

A quel punto i medici hanno spiegato al paziente quale fosse la situazione, informandolo che l'unico modo per rimuovere l'oggetto era sottoporsi a un intervento chirurgico. Ricevuta questa indicazione, il paziente si è però dileguato all'improvviso: è uscito dall'ospedale ed è tornato a casa. Il personale medico ha tentato di spiegargli l'importanza di sottoporsi all'intervento e dei gravi rischi in cui potrebbe incorrere, ma tutto si è rivelato inutile.

Il paziente, a quanto pare, non aveva nessuna intenzione di essere operato: ha preferito abbandonare l'ospedale, nonostante i tentativi degli operatori sanitari di convincerlo. Ora rischia conseguenze molto gravi per la sua salute, se non dovesse operarsi presto.